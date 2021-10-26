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İntihar mı cinayet mi? Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İntihar mı cinayet mi? Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu

Isparta'da Hülya Arsever, sokakta göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Yanında bir tabanca da bulunan Arsever'in, intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Saat 12.30 sıralarında Eğirdir Adayolu Caddesi'nde otogar yakınındaki otobüs yazıhanesi yanında silah sesini duyanların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye intikal etti.

Ekipler, 39 yaşındaki Hülya Arsever'i göğsünden vurulmuş halde cansız bedenini buldu. Sağlık ekipleri, Arsever'in cansız bedenini morga kaldırdı.

Hülya, sokakta göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu

Arsever'in yanında ayrıca bir tabanca da bulundu. Mahalle halkı, Arsever'in otogar civarında bir süre dolaştığını, ardından silah sesi duyduklarını söyledi.

Hülya, sokakta göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu

Hayatını kaybeden Arsever'i tanıdığını belirten Recep Çevikçelik, "Hanım, aile dostum, ağabeyim diyeceğim kişinin eşiydi. Cevizin kabuğunu doldurmayacak bir nedenle bu oldu" dedi. Arsever'in, eşiyle bir süredir anlaşmazlık yaşadığı ve bu nedenle bunalıma girdiği ileri sürüldü. Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

İntihar mı cinayet mi? Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu

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