Son dakika haberi... Hastanede yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

Malatya'da hastanede Afad, UMKE, sağlık ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla gerçeği aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi personel otopark alınanda Hastane Afet Planı (HAP) Birim Sorumlusu Bülent Şahin'in sunumuyla başlayan tatbikatta senaryo gereği hastane 2'nci katındaki ameliyathane personel dinlenme odasında elektrik kablolarının ısınmasından kaynaklı yangın çıktı.

Çıkan yangın sonrasında bulunduğu noktada mahsur kalan bir sağlık personelini, ihbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri kurtarmaya başladı.

İtfaiye ekipler tarafından merdiven yardımıyla bulunduğu yerden alınan personel bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek acil ilk yardım yapıldı. Bu esnada yangının çıktığı bölgede arama tarama çalışması gerçekleştiren UMKE, AFAD ekiplerinin de ulaştığı yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Daha sonra ise yangın söndürme tüpleri ile temsili yangına müdahale edilerek, personellere yangın söndürücülerin kullanımı hakkında bilgi verildi. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmazken ekipler tatbikatta verilen görevleri eksiksiz yaparak tam not aldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri