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Son dakika haberleri | BUHAR KAZANI PATLAMASINDA YARALANAN İŞÇİ KURTARILAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... RİZE'de, yaş çay işleme fabrikasının buhar kazanındaki patlamada ağır yaralanan Ramazan Hacısalihoğlu (46), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

HEMŞİN, RİZE (DHA) - RİZE'de, yaş çay işleme fabrikasının buhar kazanındaki patlamada ağır yaralanan Ramazan Hacısalihoğlu (46), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hemşin ilçesinde, Çaykur'a ait yaş çay işleme fabrikasının buhar kazanında önceki gün sabah saatlerinde patlama oldu. İşçilerin ihbarıyla fabrikaya itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, işçilerden Sinan Taşkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ramazan Hacısalihoğlu ise Rize'den sevk edildiği Trabzon'da tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ramazan Hacısalihoğlu (46), için Pazar ilçesi Sahil Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Hacısalihoğlu'nun yakınlarının yanı sıra, Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Hemşin Kaymakamı Sedat Sezik, Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, Pazar Belediye Başkanı Dr. Ahmet Basa, Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ile vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı namazın ardından cenaze Suçatı köyünde toprağa verildi.

Son dakika haberleri | BUHAR KAZANI PATLAMASINDA YARALANAN İŞÇİ KURTARILAMADI

Son dakika haberleri | BUHAR KAZANI PATLAMASINDA YARALANAN İŞÇİ KURTARILAMADI

Son dakika haberleri | BUHAR KAZANI PATLAMASINDA YARALANAN İŞÇİ KURTARILAMADI

Son dakika haberleri | BUHAR KAZANI PATLAMASINDA YARALANAN İŞÇİ KURTARILAMADI

Son dakika haberleri | BUHAR KAZANI PATLAMASINDA YARALANAN İŞÇİ KURTARILAMADI

Son dakika haberleri | BUHAR KAZANI PATLAMASINDA YARALANAN İŞÇİ KURTARILAMADI

Son dakika haberleri | BUHAR KAZANI PATLAMASINDA YARALANAN İŞÇİ KURTARILAMADI

Son dakika haberleri | BUHAR KAZANI PATLAMASINDA YARALANAN İŞÇİ KURTARILAMADI

Son dakika haberleri | BUHAR KAZANI PATLAMASINDA YARALANAN İŞÇİ KURTARILAMADI

Son dakika haberleri | BUHAR KAZANI PATLAMASINDA YARALANAN İŞÇİ KURTARILAMADI

Son dakika haberleri | BUHAR KAZANI PATLAMASINDA YARALANAN İŞÇİ KURTARILAMADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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