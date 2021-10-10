Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İŞ İNSANI GÜR'ÜN CENAZESİNE KATILDI - Haberler
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Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İŞ İNSANI GÜR'ÜN CENAZESİNE KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Eğitim, Kültür Vakfı ve Güneysu İlim Öğrenenler Yardım Vakfı Başkanı, iş insanı Hacı Ahmet Gür'ün cenazesine katıldı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Eğitim, Kültür Vakfı ve Güneysu İlim Öğrenenler Yardım Vakfı Başkanı, iş insanı Hacı Ahmet Gür'ün cenazesine katıldı. Gür için cenaze namazı Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazının ardından kılındı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.

Gür, Beykoz Çavuşbaşı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İŞ İNSANI GÜR'ÜN CENAZESİNE KATILDI

Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İŞ İNSANI GÜR'ÜN CENAZESİNE KATILDI

Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İŞ İNSANI GÜR'ÜN CENAZESİNE KATILDI

Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İŞ İNSANI GÜR'ÜN CENAZESİNE KATILDI
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