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Son dakika haberi... Bursa'da park polisinin dikkati bahis çetesini çökertti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Bursa'da park polisinin dikkati bahis çetesini çökertti

Son dakika haber: Bursa'da park polisleri otomobil içerisinde şüpheli hareketler sergileyen iki kişiden şüphelendi.

BURSA (İHA) - Bursa'da park polisleri otomobil içerisinde şüpheli hareketler sergileyen iki kişiden şüphelendi. Şahıslar ve otomobilde yapılan aramalarda çok sayıda kredi kartı, sim kart ve telefon bulunması üzerine devreye giren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirerek bahis çetesini çökertti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler. www.bets10.com isimli bahis sitesinde para nakline aracılık ettiği belirlenen 5 kişiyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Bursa merkezde ikamet eden şüphelilerin üst aramalarından, ev, işyeri ve araç aramalarında toplam 14 adet cep telefonu, 71 adet farklı GSM şirketlerine ait sim kart, 1 adet SD kart ve 369 adet muhtelif bankalara ait ve başkaları adına düzenlenmiş banka kartı ele geçirilerek el konuldu.

Şüphelilerin söz konusu yasadışı bahis sitesinde, bahis oynayan kişiler tarafından yatırılan tutarları hafta sonu bankalara ait ATM'den bankamatik kartları ile çektiklerini, hafta sonları günlük 200 bin ile 300 bin lira arasında para çektiklerini, bu işlemleri 2021 yılı başından itibaren yaptıkları anlaşıldı.

Şüpheli 5 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Son dakika haberi... Bursa'da park polisinin dikkati bahis çetesini çökertti

Son dakika haberi... Bursa'da park polisinin dikkati bahis çetesini çökertti

Son dakika haberi... Bursa'da park polisinin dikkati bahis çetesini çökertti

Son dakika haberi... Bursa'da park polisinin dikkati bahis çetesini çökertti

Son dakika haberi... Bursa'da park polisinin dikkati bahis çetesini çökertti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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