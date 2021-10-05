Son dakika haberi! BÜ'deki izinsiz gösteriye ilişkin 10 kişi gözaltında

Boğaziçi Üniversitesi'nde (BÜ) düzenlenen izinsiz gösteride, Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünün kesilmesi ve otomobilin üzerine çıkılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Üniversitede dün yaşanan ve güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen izinsiz gösteri sırasında bir grup, Rektör İnci'nin makam aracının önünü kesti ve gruptan bir kişi otomobilin üzerine çıktı. Bu gösterici, güvenlik görevlileri tarafından aracın üzerinden indirildi.

İzinsiz gösterinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında bugün 7 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, bu sırada kendilerine mukavemette bulunan 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam eden bu kişilerden 9'unun öğrenci, birinin ise BÜ mezunu olduğu öğrenildi.

Öte yandan, üniversitenin güvenlik müdürünün de izinsiz gösteriyle ilgili emniyette bilgisine başvurulduğu öğrenildi.