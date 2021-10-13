Son dakika haberi: Börekçiye dışarıdan kahvaltılık getirdi, ortalık karıştı: Meydan kavgası kamerada - Haberler
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Son dakika haberi: Börekçiye dışarıdan kahvaltılık getirdi, ortalık karıştı: Meydan kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Börekçiye dışarıdan kahvaltılık getirdi, ortalık karıştı: Meydan kavgası kamerada

Son dakika 3. sayfa haberine göre Çağlayan'da bir börekçiye kahvaltılık alıp gelen şahsı, iş yeri sahibi "dışarıdan yiyecek getiremezsin" diyerek göndermek istedi.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Çağlayan'da bir börekçiye kahvaltılık alıp gelen şahsı, iş yeri sahibi "dışarıdan yiyecek getiremezsin" diyerek göndermek istedi. İddialara göre; iş yeri sahibi uyarıları dikkate almayan şahsı yumruk atarak gönderdi. Bir süre sonra arkadaşlarıyla börekçiye tekrar gelen şahıs olay çıkartınca ortalık karıştı. Sandalye, bıçak, kürek, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu meydan kavgasında neye uğradığını şaşıran şahıs ve yakınları havaya ateş açarak kaçmak zorunda kaldı. Yaşananlar kameralara yansırken, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri kaçan saldırganları kıskıvrak yakaladı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 16.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da bulunan bir börekçide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, C.Y. dışarıdan aldığı kahvaltılık malzemeleri aldıktan sonra E.Y.'nin işlettiği börekçiye gelerek burada kahvaltı yapmak istedi. C.Y.'yi fark eden iş yeri sahibi E.Y. "dışarıdan yiyecek getiremezsin" uyarısında bulunarak, iş yerinden göndermeye çalıştı. Ancak çıkan tartışmada börekçi E.Y. tartıştığı C.Y.'nin gözüne yumruk attı. Müşterilerin araya girmesi sonucu C.Y. iş yerinden ayrılarak yakınlarına olayı anlattı. C.Y. bir süre sonra A.R. ve Ö.A. isimli yakınları ile işyerine giderek montlarında gizledikleri sopalarla börekçi E.Y.'ye saldırdı. Kavga sırasında A.R. ve Ö.A. börekçi E.Y.'yi sopayla başından yaraladı.

Börekçideki müşteriler dahil olunca meydan kavgası çıktı

Taraflar arasındaki kavgaya mahalleli ve müşterilerde dahil olunca bir anda meydan savaşı çıktı. Çevre esnafında karıştığı ve sandalye, bıçak, kürek, yumruk, tekme ve sopalar havada uçuştuğu kavgada ortalığın savaş alanına döndü. Neye uğradığını şaşıran C.Y. ve yakınları kalabalığın elinden kurtulmaya çalışırken başarılı olamayınca yanlarında getirdikleri tabanca ile havaya ateş açtı. Korkuyla vatandaşlar sağa sola kaçışırken, saldırganlar ise kaçarak kayıplara karıştı.

Kağıthane polisi saldırganları yakaladı

İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri gelerek önlem alıp, saldırgan şahısların kimliklerini belirlemek için geniş çaplı çalışma yaptı. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyen Kağıthane polisi, C.Y ile yanında gelen A.R. ve Ö.A.'yı tespit ettikten sonra kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.

Börekçide yaşanan kavga anı kameraya yansıdı

Öte yandan Kağıthane'de börekçide yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, börekçiye şahsın gelmesi ve kavganın başlamasıyla birlikte ortalığın karıştığı, sandalye, bıçak, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu daha sonra ise şahısların havaya ateş açarak kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Börekçiye dışarıdan kahvaltılık getirdi, ortalık karıştı: Meydan kavgası kamerada

Son dakika haberi: Börekçiye dışarıdan kahvaltılık getirdi, ortalık karıştı: Meydan kavgası kamerada

Son dakika haberi: Börekçiye dışarıdan kahvaltılık getirdi, ortalık karıştı: Meydan kavgası kamerada

Son dakika haberi: Börekçiye dışarıdan kahvaltılık getirdi, ortalık karıştı: Meydan kavgası kamerada

Son dakika haberi: Börekçiye dışarıdan kahvaltılık getirdi, ortalık karıştı: Meydan kavgası kamerada

Son dakika haberi: Börekçiye dışarıdan kahvaltılık getirdi, ortalık karıştı: Meydan kavgası kamerada

Son dakika haberi: Börekçiye dışarıdan kahvaltılık getirdi, ortalık karıştı: Meydan kavgası kamerada

Son dakika haberi: Börekçiye dışarıdan kahvaltılık getirdi, ortalık karıştı: Meydan kavgası kamerada

Son dakika haberi: Börekçiye dışarıdan kahvaltılık getirdi, ortalık karıştı: Meydan kavgası kamerada

Son dakika haberi: Börekçiye dışarıdan kahvaltılık getirdi, ortalık karıştı: Meydan kavgası kamerada

Son dakika haberi: Börekçiye dışarıdan kahvaltılık getirdi, ortalık karıştı: Meydan kavgası kamerada

Son dakika haberi: Börekçiye dışarıdan kahvaltılık getirdi, ortalık karıştı: Meydan kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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