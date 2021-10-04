Son dakika haberi | Bolu emniyetinden Hayvanları Koruma Günü'nde çocuklara hayvan sevgisi aşılandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Bolu emniyetinden Hayvanları Koruma Günü'nde çocuklara hayvan sevgisi aşılandı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bolu emniyetinden Hayvanları Koruma Günü'nde çocuklara hayvan sevgisi aşılandı Çocuklar narkotik köpeği Sezar'ı sevmek için birbirleriyle yarıştı Bolu'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden çocuklar, gösteri yapan narkotik köpeği 'Sezar'ı sevmek...

BOLU (İHA) - Bolu emniyetinden Hayvanları Koruma Günü'nde çocuklara hayvan sevgisi aşılandı

Çocuklar narkotik köpeği Sezar'ı sevmek için birbirleriyle yarıştı

BOLU - Bolu'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden çocuklar, gösteri yapan narkotik köpeği 'Sezar'ı sevmek için birbirleriyle yarıştı.

Bolu'da, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında 50'nci Yıl İzzet Baysal İlkokulu 1'inci sınıf öğrencileri İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme birimini ziyaret etti. Çocukları karşılayan Asayiş Şube Müdürü Mehmet Çömlekçi, emniyet müdürlüğü bünyesinde kurulan HAYDİ birimi hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen narkotik köpeği "Sezar" çocukların yanına getirildi. Sezar'ı sevmek için birbirleriyle yarışan çocuklar için köpeğin eğitmeni polis memuru tarafından kısa bir gösteri yapıldı.

Evinde hayvan besleyen çocukların sorularını da yanıtlayan polis memurları daha sonra çocukları güvercinlerin yoğun olduğu Büyükcami Mahallesi'ne götürerek yem vermelerini sağladı. Etkinlik kapsamında küçük çocuklara hayvan sevgisi aşılandı.

Son dakika haberi | Bolu emniyetinden Hayvanları Koruma Günü'nde çocuklara hayvan sevgisi aşılandı

Son dakika haberi | Bolu emniyetinden Hayvanları Koruma Günü'nde çocuklara hayvan sevgisi aşılandı

Son dakika haberi | Bolu emniyetinden Hayvanları Koruma Günü'nde çocuklara hayvan sevgisi aşılandı

Son dakika haberi | Bolu emniyetinden Hayvanları Koruma Günü'nde çocuklara hayvan sevgisi aşılandı
İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Varank Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Amelia Hamlin Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | Bolu emniyetinden Hayvanları Koruma Günü'nde çocuklara hayvan sevgisi aşılandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 22:45:19. #1.11#