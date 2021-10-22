Son dakika haberi | Bilecik'te çoğu üniversite öğrencisi 100 kişi hastanelik oldu

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te çoğu üniversite öğrencisi 100 kişi hastanelik oldu

BİLECİK - Bilecik'te çoğu üniversite öğrencisi yaklaşık 100 kişinin, ishal, bulantı, halsizlik ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmasının ardından konu hakkında açıklama yapan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, "Yatan hasta bulunmamakta olup, başvuran hastalar tedavileri yapılarak taburcu edilmektedir" dedi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'te KYK ve özel yurtlarda kalan çoğu kız üniversite öğrencisi 100 kişi, ishal, bulantı, halsizlik ve karın ağrısı şikayetiyle Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne başvurmuştu. Hastaneye gelemeyecek şekilde olanlar ambulansla getirildiği gözlenirken, öğrencilerin yurtlarda yedikleri yemeklerden ve içtikleri sulardan numune alındığı öğrenildi.

"Bizim yurtta 6 kişi daha böyle, her yurttan çıkıyor"

Arkadaşını hastaneye getiren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Furkan Tuygun, "Arkadaşımı getirdik hastaneye, yemekte olduğunu düşünüyoruz zehirlenme durumunun. Tatlıda bir problem çıkmış herhalde. Sabah midesi bulanıyordu. Öğlene yakın da istifra etti. Öyle olunca direk hastaneye geldik. İçerde şimdi bekliyoruz. Bizim yurtta 6 kişi daha böyle, her yurttan çıkıyor. Muhtemelen okul yemekhanesinden olduğunu düşünüyoruz. Sabahtan benim yan odanda arkadaşım vardı Mete. O da istifra etti sabah 5'te. Şimdi korona virüs (Covid-19) var diye de hastaneye de pek girmek istemiyorlar" dedi.

"Konu Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir"

Konu hakkında Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya yazılı bir açıklama yaparak, "Dün gece saatlerinden itibaren, vatandaşların karın ağrısı, bulantı ve kusma semptomlarıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine başvuruları bulunmaktadır. Yatan hasta bulunmamakta olup, başvuran hastalar, tedavileri yapılarak taburcu edilmektedir. Konu Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Hastaların şikayet sebebi ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince numune ve analiz çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Öte yandan hastane acil servisinde, müşahede altında tutulan iki hastayı Vali Dr. Kemal Kızılkaya ziyaret etti.