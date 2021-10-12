Son dakika haberi | Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren öğrencilerin hayalleri yarım kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren öğrencilerin hayalleri yarım kaldı

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren öğrencilerin hayalleri yarım kaldı

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencilerden Nisa'nın "hemşire", İsmail'in "veteriner" olma hayali yarım kaldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencilerden Nisa'nın "hemşire", İsmail'in "veteriner" olma hayali yarım kaldı.

İscehisar'da dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren öğrencilerin ilçeye bağlı Çatağıl köyündeki aileleri, taziyeleri kabul ediyor. Sürekli gözyaşı döken aileleri, yakınları teselli etmeye çalışıyor.

Kazada hayatını kaybeden Nisa ve İsmail Eser'in halası Kadriye Tek, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailece içlerinin yandığını, çok üzgün olduklarını söyledi.

Kazaya karışan servis aracının "çok kötü" olduğunu savunan Tek, "Aracın kapısı iple bağlanıyormuş. Hızlı gidiyormuş. Böyle yolda bu hızla gidilir mi? Yeğenlerimden Nisa hemşire, İsmail veteriner olmak istiyordu. Birbirlerini çok severlerdi. Hiç ayrılmazlardı. Diğer kardeşimin çocuğu da öldü." dedi.

"Zorluklarla büyüttüm"

Baba Cemil Eser de küçük oğlunun da aynı servise bineceğini ancak Afyonkarahisar'a annesini getirmeye gittiği için eşinin yanında evde bıraktığını anlattı.

Eşinin yalnız kalmaması için küçük oğlunu evde bıraktığını dile getiren Eser, "Oğlumu koydum, 'Annenin yanında kal' dedim. Ne yapayım ben, yandım bittim. Her taraflarım çöktü benim. Zorluklarla büyüttüm. Elimde hiçbir şey yoktu. Kaç defa söyledik, 'servis değişsin' diye." ifadelerini kullandı.

Ölen çocukların akrabası Keziban Eser de büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

Servis sürücüsünü daha önce dikkatli olması konusunda uyardıklarını aktaran Eser, "Eşim ile sabah koyun çıkartıyorduk. Servis de buradan geçti. İçinde öğrenci varken servisin kapısı açıldı. Eşim arkasından sürücüye, 'Çocukları öldüreceksin' diye bağırdı. 'Arabaya çocukları bindirdikten sonra inip kapıyı kapatman lazım' dedi. Bizi hiç dinlemeden bastı geçti. 3 gün önce uyarmıştık. Şu an kimse çocuklarını okula göndermiyor." diye konuştu.

Öte yandan servis şoförü A.Ş'nin jandarmadaki ifadesinde, aracı normal hızda kullandığını savunarak, "Yoldaki mıcırda aracı bir anlık dalgınlık sonucu kaydırdım ve ağaca çarptım." dediği öğrenildi.

Araç sürücüsü tutuklanmıştı

İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan A.Ş. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı minibüs sabah saatlerinde devrilmiş, kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 öğrenci hastanelere kaldırılmıştı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü A.Ş, jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Son dakika haberi | Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren öğrencilerin hayalleri yarım kaldı

Son dakika haberi | Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren öğrencilerin hayalleri yarım kaldı

Son dakika haberi | Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren öğrencilerin hayalleri yarım kaldı

Son dakika haberi | Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren öğrencilerin hayalleri yarım kaldı

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Ali Babacan Devlet Bahçeli
Magazin Edis
Spor Fernando Alonso
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren öğrencilerin hayalleri yarım kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 16:56:01. #1.12#