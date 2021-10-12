Son dakika haberi | Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren öğrencilerin hayalleri yarım kaldı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencilerden Nisa'nın "hemşire", İsmail'in "veteriner" olma hayali yarım kaldı.

İscehisar'da dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren öğrencilerin ilçeye bağlı Çatağıl köyündeki aileleri, taziyeleri kabul ediyor. Sürekli gözyaşı döken aileleri, yakınları teselli etmeye çalışıyor.

Kazada hayatını kaybeden Nisa ve İsmail Eser'in halası Kadriye Tek, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailece içlerinin yandığını, çok üzgün olduklarını söyledi.

Kazaya karışan servis aracının "çok kötü" olduğunu savunan Tek, "Aracın kapısı iple bağlanıyormuş. Hızlı gidiyormuş. Böyle yolda bu hızla gidilir mi? Yeğenlerimden Nisa hemşire, İsmail veteriner olmak istiyordu. Birbirlerini çok severlerdi. Hiç ayrılmazlardı. Diğer kardeşimin çocuğu da öldü." dedi.

"Zorluklarla büyüttüm"

Baba Cemil Eser de küçük oğlunun da aynı servise bineceğini ancak Afyonkarahisar'a annesini getirmeye gittiği için eşinin yanında evde bıraktığını anlattı.

Eşinin yalnız kalmaması için küçük oğlunu evde bıraktığını dile getiren Eser, "Oğlumu koydum, 'Annenin yanında kal' dedim. Ne yapayım ben, yandım bittim. Her taraflarım çöktü benim. Zorluklarla büyüttüm. Elimde hiçbir şey yoktu. Kaç defa söyledik, 'servis değişsin' diye." ifadelerini kullandı.

Ölen çocukların akrabası Keziban Eser de büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

Servis sürücüsünü daha önce dikkatli olması konusunda uyardıklarını aktaran Eser, "Eşim ile sabah koyun çıkartıyorduk. Servis de buradan geçti. İçinde öğrenci varken servisin kapısı açıldı. Eşim arkasından sürücüye, 'Çocukları öldüreceksin' diye bağırdı. 'Arabaya çocukları bindirdikten sonra inip kapıyı kapatman lazım' dedi. Bizi hiç dinlemeden bastı geçti. 3 gün önce uyarmıştık. Şu an kimse çocuklarını okula göndermiyor." diye konuştu.

Öte yandan servis şoförü A.Ş'nin jandarmadaki ifadesinde, aracı normal hızda kullandığını savunarak, "Yoldaki mıcırda aracı bir anlık dalgınlık sonucu kaydırdım ve ağaca çarptım." dediği öğrenildi.

Araç sürücüsü tutuklanmıştı

İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan A.Ş. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı minibüs sabah saatlerinde devrilmiş, kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 öğrenci hastanelere kaldırılmıştı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü A.Ş, jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.