Son dakika haberi: Adıyaman'da otomobil direğe çarptı: 2 ölü - Haberler
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Son dakika haberi: Adıyaman'da otomobil direğe çarptı: 2 ölü

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Adıyaman'da otomobil direğe çarptı: 2 ölü

Bir son dakika haberine göre ADIYAMAN'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, beton elektrik direğine çarptı.

ADIYAMAN'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, beton elektrik direğine çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 ACF 738 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki beton elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobilde bulunan 2 kişinin kazada hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişilerin cansız bedenleri kimlik tespiti ve otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise incelemelerin ardından kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri
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