Son dakika haber | Uzman çavuş otel odasında ölü bulundu

BİTLİS (DHA) - BİTLİS Tatvan'da görev yaptığı öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Göktürk Demir (22), Burdur'daki bir otel odasında bilekleri kesik halde ölü bulundu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Yönetim Organizasyon Bölümü'nden 2019 yılında mezun olduğu öğrenilen ve Bitlis Tatvan Komando Bölüğünde Uzman Çavuş olarak görev yapan Göktürk Demir, yaklaşık bir hafta önce arkadaşlarını görmek için Burdur'a geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.