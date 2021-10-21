Son dakika haber! Turhal'da park halindeki kamyonette çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler
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Son dakika haber! Turhal'da park halindeki kamyonette çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Turhal'da park halindeki kamyonette çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika gündem haberi: Tokat'ın Turhal ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangında hasar meydana geldi.

TURHAL, TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangında hasar meydana geldi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde Birol Gül'e ait park halindeki 60 EU 555 plakalı kamyonette bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar Turhal Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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