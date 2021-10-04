Son dakika haber... Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu(2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu(2)

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu(2)

Son dakika gündem haberi... GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDITekirdağ'da şehit bekçi Fırat Doğan için İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi.

FIRAT, MALATYA (DHA) - GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Tekirdağ'da şehit bekçi Fırat Doğan için İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, kurum müdürleri, emniyet personeli ile şehidin yakınları katıldı.Şehidin eşi Nesibe Doğan, annesi Safinaz Doğan, tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, babası Halil İbrahim Doğan ise güçlükle ayakta durabildi. Rüstempaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Doğan'ın cenazesi, Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Son dakika haber... Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu(2)

Son dakika haber... Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu(2)

Son dakika haber... Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu(2)

Son dakika haber... Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu(2)

Son dakika haber... Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu(2)

Son dakika haber... Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu(2)

Son dakika haber... Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu(2)

Son dakika haber... Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu(2)

Son dakika haber... Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu(2)

Son dakika haber... Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu(2)

Son dakika haber... Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu(2)

Son dakika haber... Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu(2)

Son dakika haber... Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu(2)

Son dakika haber... Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu(2)

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şafak Sezer Meghan Markle Prens William Amelia Hamlin
Spor Oğuzhan Özyakup Emre Belözoğlu Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Rüya Tabirleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu(2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 18:21:23. #1.12#