Son dakika haber... Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu(2)

FIRAT, MALATYA (DHA) - GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Tekirdağ'da şehit bekçi Fırat Doğan için İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, kurum müdürleri, emniyet personeli ile şehidin yakınları katıldı.Şehidin eşi Nesibe Doğan, annesi Safinaz Doğan, tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, babası Halil İbrahim Doğan ise güçlükle ayakta durabildi. Rüstempaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Doğan'ın cenazesi, Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.