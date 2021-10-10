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Son dakika haber | SÜLEYMANİYE - IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, oyunu kullandı

AA / Muhammet Jalal - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Görüntü Dökümü: IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani'nin gazetecilere açıklama yapması SÜLEYMANİYE - Irak'ta erken genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

Ikby Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani'nin gazetecilere açıklama yapması SÜLEYMANİYE - Irak'ta erken genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Süleymaniye kentindeki Revşen Bedirhan okuluna gelerek oyunu kullandı.

Son dakika haber | SÜLEYMANİYE - IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, oyunu kullandı

Son dakika haber | SÜLEYMANİYE - IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, oyunu kullandı

Son dakika haber | SÜLEYMANİYE - IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, oyunu kullandı

Son dakika haber | SÜLEYMANİYE - IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, oyunu kullandı
AA / Muhammet Jalal - Son Dakika Haberleri
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