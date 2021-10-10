Son dakika haber | SÜLEYMANİYE - IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, oyunu kullandı
AA / Muhammet Jalal - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Görüntü Dökümü: IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani'nin gazetecilere açıklama yapması SÜLEYMANİYE - Irak'ta erken genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
Ikby Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani'nin gazetecilere açıklama yapması SÜLEYMANİYE - Irak'ta erken genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Süleymaniye kentindeki Revşen Bedirhan okuluna gelerek oyunu kullandı.