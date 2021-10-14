Son dakika haber | Süleymaniye'de iş yerinde korkutan yangın - Haberler
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Son dakika haber | Süleymaniye'de iş yerinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Süleymaniye'de iş yerinde korkutan yangın

Son dakika haberler... Fatih Süleymaniye'de iki katlı ahşap binadaki iş yerinin çatısında yangın çıktı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih Süleymaniye'de iki katlı ahşap binadaki iş yerinin çatısında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre Süleymaniye Siyavuşpaşa Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap binanın çatısında yangın çıktı. İş yeri olarak kullanılan binanın çatısında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altında alınırken, itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor. - İSTANBUL

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