Edirnekapı Şehitliği'nde büyük saygısızlık! Genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları isyan ettirdi - Haberler
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Edirnekapı Şehitliği'nde büyük saygısızlık! Genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları isyan ettirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Edirnekapı Şehitliği'nde büyük saygısızlık! Genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları isyan ettirdi

İstanbul Edirnekapı Şehitliğinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açtı. Geçmişi İstanbul'un fethine kadar uzanan bu tarihi ve kutsal mekanda karşılaşılan görüntülerden büyük rahatsızlık duyan vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

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İSTANBUL (İHA) - İstanbul Eyüpsultan'da bulunan Edirnekapı Şehitliği'nde ve çevresinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açtı. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar adeta adım başı denk geldikleri bu görüntülerden rahatsızlıklarını dile getirirken, yetkililerin bu durumun düzeltilmesi adına bir çaba göstermediklerini de vurguladı.

Edirnekapı Şehitliği'nde büyük saygısızlık! Genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları isyan ettirdi

VATANDAŞLAR DURUMUN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASINI BEKLİYOR

Gündüz saatlerinde çevrede insanlar olmasına karşın uygunsuz hareketlerine devam eden çiftlerin rahatlıkları da cep telefonu kameralarına yansıdı. Geçmişi İstanbul'un fethine kadar uzanan bu tarihi ve kutsal mekanda karşılaşılan görüntülerden rahatsız olan vatandaşlar ise durumun çözüme kavuşturulmasını bekliyor.

Edirnekapı Şehitliği'nde büyük saygısızlık! Genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları isyan ettirdi

YETKİLİLERE ULAŞMAKTA SORUN YAŞANIYOR

Durumla alakalı olarak yetkililerle ile iletişime geçemeye çalıştıklarını fakat yanıt bulamadıklarını belirten vatandaşlar duruma oldukça tepkili.

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