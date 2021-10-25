Osmaniye'ye şehit ateşi düştü! Acı haber baba ocağına ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ın Avaşin bölgesinde yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Osmaniyeli Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman (21) şehit düştü.

BABA OCAĞINA DEV TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Acı haber askeri yetkililer tarafından Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde yaşayan şehidin ailesine verildi. Eve akın eden komşuları şehidin ailesine başsağlığı dilerken, şehidin baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.

AĞABEYİ DE TSK'DA GÖREVLİ

Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın 3 kardeş olduğu ve ağabeyinin de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalıştığı öğrenildi.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım harekat bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.