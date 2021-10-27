Son dakika haber! Öldürdüğü eski sevgilisinin ailesinden duruşmada özür diledi

BURDUR (DHA) - BURDUR'un Bucak ilçesinde 17 Mart'ta parkta tartıştığı eski sevgilisi Gizem Canbulut'u (17) bıçaklayarak öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Eren Yıldız (19), duruşmada Canbulut ailesine pişman olduğunu söyleyip, özür diledi. Aile, kızlarını öldüren Yıldız'ın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Bucak'ta 17 Mart'ta parkta tartıştığı eski sevgilisi Gizem Canbulut'u bıçaklayarak öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Eren Yıldız'ın yargılanmasına devam edildi. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya sanık Eren Yıldız tutuklu bulunduğu Elmalı Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada Gizem Canbulut'un yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Ablası Ayşana Pişgin adaletin yerini bulmasını talep etti. Sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını isteyen Pişgin, "Kardeşim gibi başka Gizemler ölmesin. En ağır cezayla cezalandırılsın. Hiç çıkmasın. Hatta idam gelsin" dedi.