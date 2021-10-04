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Son dakika haber: Manisa'da kamyonetin kamyona çarpması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Manisa'da kamyonetin kamyona çarpması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Son dakika haberler... Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kamyonetin saman yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu çıkan yangında, kamyonette sıkışan yolcu hayatını kaybetti.

GÖLMARMARA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kamyonetin saman yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu çıkan yangında, kamyonette sıkışan yolcu hayatını kaybetti.

Akhisar-Gölmarmara yolundaki Hacıbaştanlar Mahallesi kavşağı yakınlarında, M.A. idaresindeki 45 R 9466 plakalı kamyonet, Ö.N. yönetimindeki 09 LK 221 plakalı saman yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin üzerine devrilen samanlar, yanmaya başladı. Sürücüler araçtan çıkmayı başarırken, kamyonette sıkışan Şaban Aşır (27) yaşamını yitirdi.

Olay yerine sevk edilen ambulans ekibi, sürücüleri hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekibi yangını söndürdü, iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Aşır'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Son dakika haber: Manisa'da kamyonetin kamyona çarpması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Son dakika haber: Manisa'da kamyonetin kamyona çarpması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
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