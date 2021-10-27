Son dakika haber | Koronavirüse yakalandı, sezaryenle doğum yaptıktan 6 gün sonra öldü (2)- Yeniden

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta koronavirüs tedavisi gören 33 haftalık hamile Nafiye Epçin (26), sezaryenle doğum yaptıktan 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Emirseyit beldesinde yaşayan Nafiye Epçin, 2'nci çocuğunu beklerken koronavirüse yakalandı. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Epçin, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 17 Ekim'de Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Epçin, 19 Ekim'de hamileliğinin 33'üncü haftasında sezaryenle bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Epçin, 25 Ekim'de yaşamını yitirdi. Epçin'in cenazesi dün aile mezarlığında toprağa verildi. Hastanedeki bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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