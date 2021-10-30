Son dakika haber: Kendisini terk eden eşinin baba evini bastı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre SOSYAL MEDYADAN HELALLİK İSTEMİŞKonya'nın Cihanbeyli ilçesinde, aralarında çıkan tartışma sonrası baba evine dönen eşi Nuriye Ünver'in (30), peşinden gidip evde bulunan eşine, kayınpederine, kayınvalidesine ve eşinin babaannesine tabancayla ateş açan Ahmet Rufai Ünver'in (33), eşini...
CİHANBEYLİ, KONYA (DHA) - SOSYAL MEDYADAN HELALLİK İSTEMİŞ
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, aralarında çıkan tartışma sonrası baba evine dönen eşi Nuriye Ünver'in (30), peşinden gidip evde bulunan eşine, kayınpederine, kayınvalidesine ve eşinin babaannesine tabancayla ateş açan Ahmet Rufai Ünver'in (33), eşini öldürdükten sonra sosyal medya hesabından helallik istediği ortaya çıktı.
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri
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