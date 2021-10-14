Son dakika haber: Kastamonu Valisi Çakır'dan 12 polis memurunun yaralandığı kazayla ilgili açıklama:

SEYDİLER, KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Valisi Çakır'dan 12 polis memurunun yaralandığı kazayla ilgili açıklama: "Çok şükür yaralılarımızın hayati tehlikesi yok"

KASTAMONU - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde 12 polis memurunun yaralandığı kaza ile ilgili açıklamalarda bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Çok şükür yaralılarımızın hayati tehlikesi yok. Sadece bir polis memurumuzun ufak bir beyin kanaması var" dedi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnebolu-Seydiler Karayolu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ağustos ayında sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesine gitmek için Ankara'dan yola çıkan Polis Arama Kurtarma timini taşıyan midibüs, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Polis Arama Kurtarma Timinde görevli polis memurları S.K, M.B., M.E.C., İ.A., H.B., İ.C., Y.Ç., M.M., H.Y., F.D., E.Y. ve T.T. yaralandı. Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor

Hastanedeki ilk tedavisinin ardından, beyin kanaması olduğu tespit edilen bir polis memuru ambulans ile Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Vücutlarında kırıklar olan 3 polis memurunun ise Ankara'ya ambulans uçakla sevk edileceği öğrenildi. Yaralıların kaldırıldığı hastaneleri ziyaret eden Kastamonu Valisi Avni Çakır, polis memurlarının sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

"Sadece bir polis memurumuzun ufak bir beyin kanaması var"

Polis memurlarının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Vali Çakır, şu ifadelere yer veri:

"Bozkurt ilçemizde sel sonrasında arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Polis Arama ve Kurtarma Timimizi taşıyan araç, maalesef yolun kaygan olması sebebi ile tek taraflı bir trafik kazası yaptı. Bu kaza sonucunda aracımız yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında maalesef araçta bulunan 12 polis memurumuzun tamamı yaralandı. Çok şükür yaralılarımızın hayati tehlikesi yok. Sadece bir polis memurumuzun ufak bir beyin kanaması var. Ben biraz önce kendisi ile hastanede görüştüm. Gayet bilinci yerinde. Doktorlarımız sadece ileri tedavisi için onu Ankara'ya sevk ettiler. Diğer 11 kardeşimizden de 3 tanesinin bacak, kol, omuzunda kırıklar var. Diğerlerinde de şu an itibari ile bir sıkıntı yok. Burada kalan 11 tanesinin hiçbir hayati tehlikesi yok. Bakanlığımız acil ihtiyaç olması durumuna karşı bir ambulans uçak sevk etti. Bununla alakalı, şu anda doktorlarımızın yaptığı değerlendirmelerde hiçbir arkadaşımızın hayati tehlikesi yok. Ama operasyon geçirecek olan arkadaşlarımızın Ankara'ya gönderileceğini söylediler. Diğer yaralılarımızın tedavisi burada yapılacak. Allah'a şükür büyük bir kazayı bu şekilde atlattık. Tüm yaralı kardeşlerimize, polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum."