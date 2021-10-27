Son dakika haber | Kars'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

SELİM, KARS (İHA) - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Selim'den Kars istikametine seyir halinde olan Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Benli Ahmet köyü yakınlarında yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan bayan yolcu hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. 112 ekipleri kaza sonrası yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. - KARS