Son dakika haber | Kars'ta jandarma araç kullanırken telefonla konuşmayı önlemek için uygulama yaptı

KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde jandarma ekiplerince araç kullanırken telefonla konuşmanın önüne geçilmesi amacıyla yapılan uygulamada sürücüler uyarılıp telefon tutma aparatı armağan edildi.

Kars-Iğdır kara yolundaki uygulama noktasında Digor Kaymakamlığı öncülüğünde, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan drone destekli uygulamada, sürücülere direksiyon başındayken telefon kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Trafikte seyir halinde iken telefonla konuşma yüzünden meydana gelebilecek üzücü olayları engellemek ve sürücülerde farkındalık yaratmak amacıyla uygulama yapan ekipler, trafik kurallarına uymalarını istediği sürücülere telefon tutma aparatı ve broşür ile araçlardaki çocuklara boyama kitabı dağıttı.

Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş ve Digor İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Taşkın Kılıç da askerlerle uygulamaya katılarak, sürücülere çeşitli uyarılarda bulundu.

Kaymakam Karakaş, uygulama noktasında durdurulan sürücülere, seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığının telefon kullanmayanlara göre 4 kat daha fazla olduğunu belirterek, araç kullanırken telefonla konuşmamalarını önerdi.

Karakaş, gazetecilere, trafiğin hayatın vazgeçilmez parçası olduğunu ifade ederek, "Trafik kazaları maalesef telefon kullanırken de meydana geliyor. Biz de bugün yol uygulamamızda sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılar yaparak telefon tutacağı dağıttık. Aynı zamanda çocuklarımız için de boyama kitabı hediye ettik. Bu uygulama ile sürücülerde araç kullanırken telefon kullanılmaması hususunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.