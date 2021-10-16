Son dakika haber | Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine Kümbet Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Evde bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi, olayla ilgili olarak M.A. gözaltına alındı.
AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri