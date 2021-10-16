Son dakika haber | Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine Kümbet Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Evde bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi, olayla ilgili olarak M.A. gözaltına alındı.