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Son dakika haber... Jandarma Likya Yolu'ndaki turistleri tahliye etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Jandarma Likya Yolu'ndaki turistleri tahliye etti

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Kemer ilçesinde Likya Yolu üzerinde çıkan orman yangını sırasında bölgede yürüyüş yapan 16 turist, yangından etkilenmemeleri için jandarma ekiplerince tahliye edildi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde Likya Yolu üzerinde çıkan orman yangını sırasında bölgede yürüyüş yapan 16 turist, yangından etkilenmemeleri için jandarma ekiplerince tahliye edildi.

Konyaaltı ve Kemer ilçesi arasındaki Üçoluk Mahallesi, Ovacık Mahallesi yakınlarında dün akşam yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın bugün öğleden sonra söndürüldü. Likya yürüyüş yolu üzerinde bulunan Mezarlık Dibi mevkiinde etkili olan yangında, doğa yürüyüşü yapan 16 yabancı uyruklu turist için İl Jandarma Komutanlığı JAK timleri harekete geçti. Yangından etkilenmemeleri için kısa sürede kafiyele ulaşan JAK timi, 16 turisti rota dışına çıkardı ve güvenli bölgeye tahliye etti. Ekipler, yürüyüş esnasında zorluk çeken turistlerin çantalarını da taşıdığını görüldü. Patika yoldan tahliye anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Son dakika haber... Jandarma Likya Yolu'ndaki turistleri tahliye etti

Son dakika haber... Jandarma Likya Yolu'ndaki turistleri tahliye etti

Son dakika haber... Jandarma Likya Yolu'ndaki turistleri tahliye etti

Son dakika haber... Jandarma Likya Yolu'ndaki turistleri tahliye etti

Son dakika haber... Jandarma Likya Yolu'ndaki turistleri tahliye etti

Son dakika haber... Jandarma Likya Yolu'ndaki turistleri tahliye etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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