Son dakika haber... Güney Afrika'da bakanları rehin alan apartheid gazilerinden 42'si serbest bırakıldı

Güney Afrika'da, 15 Ekim'de Savunma Bakanı Thandi Modise ile Cumhurbaşkanlığı kontenjanından atanan Bakan Mondli Gungube'yi rehin almaktan yargılanan apartheid gazilerinden 42'si kefaletle serbest bırakıldı.

Pretorya Sulh Ceza Mahkemesinden yapılan açıklamada, iki bakan dahil 26 kişiyi rehin almaktan suçlanan 53 gaziden 42'sinin, 500'er rand (320 lira) kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

Mahkeme, daha önce hırsızlıktan cinayete çeşitli suçlardan mahkumiyetleri bulunan 11 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Adam kaçırma suçlamasıyla yargılanan 11 sanığın ise kefaletle serbest bırakılma talebiyle bu hafta mahkemeye başvurması bekleniyor.

Rehine krizi

Bakanlar Modise ile Gungubele, apartheid döneminde sürgünde savaştıkları için maddi yardım talep eden Kurtuluş Mücadelesi Savaşı Gazileri (LSWV) isimli grubun temsilcileriyle 15 Ekim'de başkent Pretorya'daki bir otelde bir araya gelmişti.

Kişi başı yaklaşık 286 bin dolarlık yardım talepleri reddedilen gaziler, kapılarını kapamak suretiyle bakanları toplantı salonunda alıkoymuşlardı.

Gaziler tarafından üç saat kadar rehin tutulan bakanlar, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda kurtarılmıştı.