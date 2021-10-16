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Son dakika! FATİH'TE HANUTÇULARA VE SAHTE PARFÜMCÜLERE OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: *Sahte parfüm satanlar basın mensuplarına saldırdı.

İSTANBUL (DHA) - *Sahte parfüm satanlar basın mensuplarına saldırdı.

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, (DHA) FATİH, Sultanahmet ve Beyazıt Meydanı'nda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Polisi hanutçuluk yapan ve turistlere kaçak parfüm satanlara yönelik denetim yaptı. Denetimleri görüntülemek isteyen basın mensuplarına seyyar parfüm satıcıları ile akrabaları saldırdı. Gazetecilere saldıran dört kişi gözaltına alındı.

Sultanahmet ve Beyazıt Meydanı'nda, Turizm Polisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Fatih Belediyesi Zabıta Ekipleriyle birlikte hanutçuluk yapanlarla ve seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Beyazıt Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde seyyar parfüm sattığı tespit edilen iki kişi Turizm polisi tarafından yakalandıktan sonra, ceza kesilmek üzere Fatih Belediyesi Beyazıt Zabıta ofisine götürüldü. Seyyar satıcılar, basın mensuplarına hakaret ve küfrederek saldırdı. Seyyar parfüm satıcılarının akrabası olduğu iddia edilen bir grubun da saldırıya katıldı. Polisler grubu dağıtmaya çalıştı. 4 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü. Gözaltına alınan 4 şüpheliye 'görevli memura mukavemetten' ve 'darptan' işlem yapıldığı öğrenildi.

Son dakika! FATİH'TE HANUTÇULARA VE SAHTE PARFÜMCÜLERE OPERASYON

Son dakika! FATİH'TE HANUTÇULARA VE SAHTE PARFÜMCÜLERE OPERASYON

Son dakika! FATİH'TE HANUTÇULARA VE SAHTE PARFÜMCÜLERE OPERASYON

Son dakika! FATİH'TE HANUTÇULARA VE SAHTE PARFÜMCÜLERE OPERASYON
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Haber: Son dakika! FATİH'TE HANUTÇULARA VE SAHTE PARFÜMCÜLERE OPERASYON - Haberler
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