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Son dakika haber... Emekli emniyet müdürü ile oğlunun öldüğü kazayla ilgili tır sürücüsü tutuklandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Emekli emniyet müdürü ile oğlunun öldüğü kazayla ilgili tır sürücüsü tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de emekli birinci sınıf emniyet müdürü ile oğlunun öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de emekli birinci sınıf emniyet müdürü ile oğlunun öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan tır sürücüsü Cengiz Alav, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Alav, tutuklandı.

Emekli emniyet müdürü Hasan Çevik (59) idaresindeki 06 CKP 294 plakalı otomobil, dün Eskişehir-Ankara kara yolunun 16. kilometresinde Cengiz Alav'ın kullandığı 06 DS 5256 plakalı tırla çarpışmıştı. Otomobil sürücüsü Çevik ile aynı araçta bulunan oğlu Ahmet Buğra Çevik (18), kaza yerinde hayatını kaybetmiş, tır sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Son dakika haber... Emekli emniyet müdürü ile oğlunun öldüğü kazayla ilgili tır sürücüsü tutuklandı

Son dakika haber... Emekli emniyet müdürü ile oğlunun öldüğü kazayla ilgili tır sürücüsü tutuklandı

Son dakika haber... Emekli emniyet müdürü ile oğlunun öldüğü kazayla ilgili tır sürücüsü tutuklandı

Son dakika haber... Emekli emniyet müdürü ile oğlunun öldüğü kazayla ilgili tır sürücüsü tutuklandı

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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