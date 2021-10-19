Son dakika haber: Doç. Dr. Barut: Çocuklarda Covid sonrası MIS-C hastalığına dikkat

ANTALYA (DHA) - CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kenan Barut, koronavirüse maruz kalan çocuklarda virüsün bağışıklık sistemini tetiklemesine bağlı olarak 'multisistem inflamatuar sendrom (MIS-C) görülebildiğini söyledi. MIS-C hastalığı da çocuklarda ateş, döküntü ve organ yetmezliği belirtileri ile kendini gösteriyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde yapılan Tıp Kongresi'nde konuşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Ramatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kenan Barut, koronavirüs sonrası özellikle çocuklarda MIS-C diye adlandırılan durum oluştuğunu ifade etti. Barut, kongrede "MIS-C ilk olarak pandeminin 6'ncı ayı gibi İngiltere, ardından da diğer Avrupa ülkelerinde çıkmaya başladı. Toplum pikinden yaklaşık bir ay sonra çocuklarda ateş, ateşle birlikte döküntü ve döküntülerle birlikte de organ yetersizliği bulgusu saptandı. Sonra tüm dünyadan bu olgular bildirilmeye başlandı" dedi.

Aşı karşıtı insanların sosyal medyada bu görüşü yaydıklarını anlatan Doç. Dr. Barut, "Bu çok büyük bir tehlike. Aşı karşıtlığı bu nedenle git gide artabilir. Sosyal medyadaki bilgilerin doğruluğu denetlenmiyor. Yaptığımız bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor ki aşı karşıtlarının savunduğu o çeşitli kronik hastalıkları tetiklediği yönündeki tezlerin doğru olmadığını gösterdi. Bizim inanmamız gereken bilimsel çalışmalar. Bilimsel çalışmalar kontrollü oluyor ve kontrol edilerek yapılıyor. Sosyal medyada birisinin yanlış bilgisini daha sonra paylaşması şeklinde değil. Bir sürü bilim adamının katılımı ile çeşitli gruplarda çalışmalar yapılıyor ve aşıların güvenliği denetleniyor" şeklinde konuştu.