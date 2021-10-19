Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 22.30'da Togo'nun başkenti Lome'den Nijerya'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gnassingbe Eyadema Uluslararası Havalimanı'ndan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Lome'den ayrıldı.