Son dakika haber! Çelik: "(ABD Temsilciler Meclisi'nin ülkü ocakları kararı) Vatandaşlarımızın hedef gösterilmesini kabul etmeyiz"
AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (8)