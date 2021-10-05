Son dakika haber! Çelik: '(ABD Temsilciler Meclisi'nin ülkü ocakları kararı) Vatandaşlarımızın hedef gösterilmesini kabul etmeyiz' - Haberler
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Son dakika haber! Çelik: "(ABD Temsilciler Meclisi'nin ülkü ocakları kararı) Vatandaşlarımızın hedef gösterilmesini kabul etmeyiz"

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (8)

Son dakika haber! Çelik: (ABD Temsilciler Meclisi'nin ülkü ocakları kararı) Vatandaşlarımızın hedef gösterilmesini kabul etmeyiz

Son dakika haber! Çelik: (ABD Temsilciler Meclisi'nin ülkü ocakları kararı) Vatandaşlarımızın hedef gösterilmesini kabul etmeyiz

Son dakika haber! Çelik: (ABD Temsilciler Meclisi'nin ülkü ocakları kararı) Vatandaşlarımızın hedef gösterilmesini kabul etmeyiz

Son dakika haber! Çelik:
AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber! Çelik: '(ABD Temsilciler Meclisi'nin ülkü ocakları kararı) Vatandaşlarımızın hedef gösterilmesini kabul etmeyiz' - Haberler
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