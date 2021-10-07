BURSA'DA BALIK ÖLÜMLERİNE SORUŞTURMA - Haberler
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BURSA'DA BALIK ÖLÜMLERİNE SORUŞTURMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde tarım arazilerine su verebilmek için Boğazköy Barajı'nın kapakları tedbir amaçlı kapatılınca bölgede balık ölümleri yaşandı.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde tarım arazilerine su verebilmek için Boğazköy Barajı'nın kapakları tedbir amaçlı kapatılınca bölgede balık ölümleri yaşandı. Kaymakamlık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yenişehir ilçesinde Boğazköy'den gelen baraj suyu kapakları kapanınca bölgede balık ölümleri meydana geldi. Konu ile ilgili açıklama yapan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş "Tarım arazilerine kontrollü su sağlanması için Boğazköy Barajı'nın kapakları kapanınca, Yenişehir'e bağlı bölgelerde balık ölümleri meydana geldi" dedi. Yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde dün gece tekrar su verildiğini belirten Aktaş, "Şu anda küresel ısınma nedeniyle büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Eğer baraj ve göletlerde yeteri kadar su olmazsa, tarımda üretim çok ciddi sıkıntı içine girecektir" diye konuştu. Ayrıca Yenişehir Kaymakamlığı, balık ölümleriyle ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

BURSA'DA BALIK ÖLÜMLERİNE SORUŞTURMA

BURSA'DA BALIK ÖLÜMLERİNE SORUŞTURMA

BURSA'DA BALIK ÖLÜMLERİNE SORUŞTURMA

BURSA'DA BALIK ÖLÜMLERİNE SORUŞTURMA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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