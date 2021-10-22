Son dakika haber... Boyabat Ticaret ve Sanayi Odasından ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı yardımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Boyabat Ticaret ve Sanayi Odasından ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı yardımı

AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Boyabat Ticaret ve Sanayi Odasından ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı yardımı

Son dakika haberleri: Boyabat Ticaret ve Sanayi Odasının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle öğrencilere ayakkabı yardımında bulunduğu bildirildi.

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odasının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle öğrencilere ayakkabı yardımında bulunduğu bildirildi.

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, TOBB'un desteğiyle her yıl gerçekleştirilen eğitim yardımları kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılı için 24 okulda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere 500 çift ayakkabı yardımı yapıldığı belirtildi.

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Genç, "Ayakkabıları İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan'a teslim ettik, çocuklarımız sağlıcakla giysin, eğitim hayatlarında başarılar dilerim," ifadesini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan da Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB'a teşekkür ederek, ayakkabıları okul müdürlerine teslim edilip çocuklara ulaştıracaklarını kaydetti.

AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Medya Forumu'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Medya Forumu'na video mesaj gönderdi Açıklaması

 İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli, Türkiye'nin yakaladığı 15 MOSSAD ajanından biri çıktı

İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli, Türkiye'nin yakaladığı 15 MOSSAD ajanından biri çıktı

 Türkiye'de 28 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 28 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title