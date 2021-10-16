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Son dakika haber | Babaanne ile torunun telefon kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Yerel

Son dakika haberi: Babaanne ile torunun telefon kavgası kamerada Sivas'ta bir iş yerinin güvenlik kamerasına giren görüntü, çocuklardaki teknoloji bağımlılığını gözler önüne serdi.

SİVAS (İHA) - Babaanne ile torunun telefon kavgası kamerada

SİVAS - Sivas'ta bir iş yerinin güvenlik kamerasına giren görüntü, çocuklardaki teknoloji bağımlılığını gözler önüne serdi.

Sivas'ta babaannesinden istediği cep telefonunu alamadığı için babaannesine zorluk çıkartan ve hırpalanan çocuğun halleri güvenlik kamerasına yansıdı. Ece mahallesinde bulunun bir kuaförün güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntüde; çocuğun ısrarla ağlayarak yanındaki yaşlı kadından bir şey istediği görüldü. İstediğini elde edemeyince ağlamaya başlayan çocuk yaşlı kadının hırpalamasıyla kendini yere attı. Kadın uzaklaşırken çocuğun imdadına esnaf koştu. Esnafın su vererek sakinleştirmeye çalıştığı çocuğun, babaannesinden istediği cep telefonunu alamadığı için problem çıkarttığı anlaşıldı.

Olaya şahit olan kuaför Mustafa Cici, dükkanın dışından gelen ses üzerine dışarıya çıktığını belirtip, "Müşteriyi içerde tıraş ediyordum, bir ses duydum, çocuk yerde yatıyordu, içeri aldım su verdim, sakinleştirdik. Kendisine dayak atanın babaannesi olduğunu öğrendik. Babaannesi ona telefon yüzünden kızmış. Çocuk dükkandan çıkarken sakinleşmesi için kendisine bir parfüm hediye ettim." dedi.

Son dakika haber | Babaanne ile torunun telefon kavgası kamerada

Son dakika haber | Babaanne ile torunun telefon kavgası kamerada

Son dakika haber | Babaanne ile torunun telefon kavgası kamerada

Son dakika haber | Babaanne ile torunun telefon kavgası kamerada
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Son Dakika Haberleri
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