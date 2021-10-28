AYRILMAK İSTEYEN KADIN ARKADAŞINI TAKSİDE ÖLDÜRDÜ, CESETLE EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU

Kullandığı ticari takside yaşanan cinayet olayının ardından, polis merkezine götürülerek ifadesi alınan taksici Süleyman Yılgın, emniyetten çıktıktan sonra olay anını anlattı. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından olayın gerçekleştiğini ifade eden Süleyman Yılgın, "Adam arabama bindi daha sonra Topçular'a gittik kadını aldık. Normalde iş yerine bırakacaktık ama adam, "Bir 10 dakika konuşalım" dedi kadına. Daha sonra ıssız bir yere gidince kadın bana dönerek, "Abi bu adam beni öldürecek, beni bırakma" dedi. Ben de sürmedim arabayı olduğum yerde durdum. Hanımefendi araba durunca aşağı inmeye çalıştı ama adam da kadını içeriye çekerek dövmeye başladı. Ben müdahale etmeye çalıştım, "Abi ne yapıyorsun" dedim o sırada çıkardı tabancayı kafasından vurdu" dedi.

'İKİNCİYİ SIKMAK İSTEDİ AMA SİLAH TUTUKLUK YAPTI'

Kadını hastaneye götürmek istediğini belirten Süleyman Yılgın, "Ben baktım ki kadın ölüyor, şok geçirdim. Zaten şok geçirdiğim için ne yaptığımı da bilmiyordum, bırakıp da kaçmadım. Aldım hastaneye gidiyordum. İkinciyi sıkmak istedi ama silah tutukluk yaptı. Büyük ihtimalle ya kendine sıkacaktı ya da bana sıkacaktı. Ben doğru hastaneye doğru gitmek istedim, yoldayken bana, "Emniyete çek, hastaneye gitmeyeceğiz direkt polise gideceğiz" dedi. Adamın elinde silah var sonuçta bir şey diyemedim, emniyete sürdüm. Zaten emniyetin bahçesine girince kadın ölmüştü" dedi.

'BELKİ HASTANEYE GİTSEYDİK KADIN YAŞAYACAKTI'

Olayın ardından hastaneye gitmek istediğini fakat Ali Akbaba'nın kendisini engellediğini belirten taksici Süleyman Yılgın, şunları söyledi:

"Olay anında korkmadım ama sonuçta bir can gitti. Bırakıp kaçabilirdim ama kaçmadım. Açık ve net söyleyeyim korkmadım sadece şok geçirdim. İlk defa yanımda bir cinayet oldu. Bir de bu bayan olunca daha kötü. Yaşıyor hissini de gördüm, gözlerini hafif açtı. Yaşadığını anladım ben hastaneye yetişmek için acele ettim ama adam bırakmadı. Belki hastaneye gitseydik kadın yaşayacaktı. Adam bırakmadı, belki bana sıkacaktı, bilemeyiz sonuçta."