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Son dakika haber | Avcılar'da vahşice öldürülen kadın gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Avcılar'da vahşice öldürülen kadın gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Avcılar'da evde katledilen kadının tabutunu kadınlar taşıdı Öldürülen kadının annesi Yasemin Dallı: "Benim yavrum evinde kocasını beklerken, böylece katlediliyor" Avcılar'da, evinde boynundan bıçaklanarak öldürülen...

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da vahşice öldürülen kadın gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Avcılar'da evde katledilen kadının tabutunu kadınlar taşıdı

Öldürülen kadının annesi Yasemin Dallı: "Benim yavrum evinde kocasını beklerken, böylece katlediliyor"

İSTANBUL - Avcılar'da, evinde boynundan bıçaklanarak öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı. Kadının Annesi, "Böyle bir vahşice bir şey yok, görülmedi. Kocasını beklerken böylece katlediliyor" diye feryat etti.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde dün araç yangını ihbarına giden polis ekipleri, aracın itfaiye tarafından söndürülmesinin ardından araç sahipleri Esra Yıldız ve Nurettin Yıldız çiftine ulaşmaya çalışmıştı. Çifte telefonla ulaşamayan polis ekipleri, aile yakınlarının gözetiminde kapıyı çilingir yardımıyla açıp içeri girmişti. Eve giren polis, boğazından bıçaklanarak öldürülen Esra Yıldız'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Olayın ardından polis ekipleri, Esra Yıldız'ın kocası Nurettin Yıldız için arama çalışmaları başlatmıştı.

Katledilen Esra Yıldız'ın cenazesi adli tıptan alındı. Yıkama işlemlerinin ardından 38 yaşındaki genç kadının cenaze namazı Avcılar Merkez Cami'nde kılındı. Cenaze namazına Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve aile dostları katıldı.

Öldürülen kadının annesi Yasemin Dallı ise cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul ederek, kaymakamdan kızının katilinin bulunmasını istedi.

"Kızım evde kocasını beklerken vahşice katledildi"

Göz yaşları içinde feryat ederek konuşan anne Yasemin Dallı, "Acımız çok büyük, gerçekten bir cana daha kıydılar. Böyle bir vahşice katliam ne olur dur diyelim. Evlatlarımızın günahları, kadınlarımızın günahları yok. böyle vahşice bir şey yok, görülmedi. Benim yavrum evinde kocasını beklerken, böylece katlediliyor. Ne olur, başka analar, yavrular böyle ağlamasın, hiç kimseyi bu şekilde kara toprağa vermeyelim. Böyle bir ölümü kimse hak etmiyor, acımız çok büyük" diye konuştu.

Cenaze namazından önce helallik alındı ardından namazı kılındı. Namazın ardından tabutu kadınlar taşıyarak cenaze aracına götürdü. Ardından bir süre aracın arkasından yürüdüler. Cenaze Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Son dakika haber | Avcılar'da vahşice öldürülen kadın gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber | Avcılar'da vahşice öldürülen kadın gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber | Avcılar'da vahşice öldürülen kadın gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber | Avcılar'da vahşice öldürülen kadın gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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