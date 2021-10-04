Son dakika haber | Aleyna'nın ölümünde, şüphelinin serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti - Haberler
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Son dakika haber | Aleyna'nın ölümünde, şüphelinin serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti

Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Aleyna'nın ölümünde, şüphelinin serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti

Son dakika haber: IĞDIR'da, 5 katlı apartmanın en üst katından merdiven boşluğuna atlayıp intihar eden Aleyna Ağgül'ün (18) bıraktığı notta ölümünden sorumlu olduğunu iddia ettiği Gökhan Argın'ın serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti.

IĞDIR'da, 5 katlı apartmanın en üst katından merdiven boşluğuna atlayıp intihar eden Aleyna Ağgül'ün (18) bıraktığı notta ölümünden sorumlu olduğunu iddia ettiği Gökhan Argın'ın serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti.

Olay, 30 Eylül sabahı 14 Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. Aleyna Ağgül ailesiyle yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğundan atladı. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aleyna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis yaptığı araştırmada, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not buldu. Bunun üzerine kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan Argın ve oğlu Göktürk Argın (19) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Göktürk Argın, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gökhan Argın ise 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Gökhan Argın, adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti.


Son dakika haber | Aleyna'nın ölümünde, şüphelinin serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti

Son dakika haber | Aleyna'nın ölümünde, şüphelinin serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti

Son dakika haber | Aleyna'nın ölümünde, şüphelinin serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti

Son dakika haber | Aleyna'nın ölümünde, şüphelinin serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti

Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | Aleyna'nın ölümünde, şüphelinin serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti - Haberler
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