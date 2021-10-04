Son dakika haber! Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haber! Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Kemal Firik - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Adana'da bir akaryakıt istasyonunun yanındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

ADANA (AA) - Adana'da bir akaryakıt istasyonunun yanındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'daki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

Son dakika haber! Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber! Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Kemal Firik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber! Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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