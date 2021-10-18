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Son dakika haber... 8'inci çocuğunu dünyaya getirdi, koronavirüsten öldü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Bayrak - Haberler | Güncel
Son dakika haber... 8'inci çocuğunu dünyaya getirdi, koronavirüsten öldü

Son dakika gündem haberi: ORDU'da 8'inci çocuğunu dünyaya getirdikten bir gün sonra fenalaşan, yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Nuran Kaya (40), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ORDU (DHA) - ORDU'da 8'inci çocuğunu dünyaya getirdikten bir gün sonra fenalaşan, yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Nuran Kaya (40), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaya'nın hamile olduğu için aşı yaptırmadığı belirtildi.

Altınordu ilçesinde yaşayan Nuran Kaya, 8 Ekim'de Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 8'inci çocuğunu dünyaya getirdi. Doğumdan bir gün sonra rahatsızlanan Kaya'ya koronavirüs testi yapıldı. Testi pozitif çıkan Kaya, özel bir hastanenin Covid-19 polikliniğine sevk edildi. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakım servisine kaldırılan Kaya, 15 Ekim'de yaşamını yitirdi. Kaya'nın cenazesi, memleketi Ağrı'nın Patnos ilçesinde toprağa verildi.Hamile olduğu için Covid-19 aşısı yaptırmadığı belirtilen Kaya'nın dünyaya getirdiği kız çocuğunun sağlık durumunun ise iyi olduğunu bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Bayrak - Son Dakika Haberleri
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