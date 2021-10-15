Son Dakika | 3 ÇOCUK ANNESİ, SULAMA KUYUSUNDA ÖLÜ BULUNDU

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çiftçilikle uğraşan 3 kız çocuğu annesi Ünzüle Uçak (49), 10 metre derinlikteki kuyuda ölü bulundu.

Olay dün saat 20.30 sıralarında, Pazarcı Mahallesi Gemiyakası Caddesi'nde meydana geldi. Serasındaki ürünleri sulamak için evden çıkan Ünzüle Uçak'tan uzun süre haber alamayan yakınları, telefonla aradı. Telefona cevap verilmemesi üzerine yakınları, Uçak'a ait seranın bulunduğu alana gitti. Bölgede arama yapan yakınları, seradan 100 metre uzaktaki sulama kuyusunun 1 metre yakınında, Uçak'ın çantasını fark etti. KUYUDAN İTFAİYE ÇIKARDI

Yakınları Uçar'ı 10 metre derinliğindeki kuyuda yüz üstü yatar halde görünce 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, kuyuya indiklerinde Uçak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekibi, Uçak'ın cansız bedenini, içinde yaklaşık 1 metre su bulunan kuyudan çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erleri halatla kuyuya girip, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası Uçak'ın cesedini çıkardı. 3 kız çocuğu annesi Uçak'ın cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.