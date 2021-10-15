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Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanlığınca görme yetersizliği olan öğrenciler için özel EBA ders videoları hazırlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanlığınca görme yetersizliği olan öğrenciler için özel EBA ders videoları hazırlandı

Edinilen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığınca görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilere yönelik ders videoları eğitim içeriklerinin sesli betimlemesi yapılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilere yönelik ders videoları eğitim içeriklerinin sesli betimlemesi yapılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğinde, 15 Ekim Beyaz Baston Dünya Görme Engelliler Günü dolayısıyla görme yetersizliği olan öğrenciler için erişilebilir EBA ders videoları yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca tüm özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik ders anlatım videoları TRT EBA TV kanallarında yayınlanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, sesli betimlemesi yapılan ders videoları ile görme yetersizliği olan öğrencilerin eğitim öğretim sürecine aktif katılım sağlamaları amacıyla 1, 2, 8 ve 12. sınıf ders videolarının toplam 675'i sesli betimleme ile erişilebilir hale getirildi.

Betimleme sürecinde 17 ayrı branş ve toplam 145 alan uzmanı öğretmenden oluşan bir denetleme komisyonu tarafından incelenen ders içerikleri, eba.gov.tr adresinde her hafta 45 video olacak şekilde yayımlanacak.

"BİRLİKTE YÜRÜYORUZ"

Öte yandın Milli Eğitim Bakanlığı ve WeWALK iş birliğinde yürütülen "Birlikte Yürüyelim" projesi kapsamında, hayırseverlerin desteğiyle görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilerin kullanması için temin edilen akıllı bastonlar dağıtılmaya başlandı.

22 Haziran 2021 tarihinde başlayan projenin ilk aşamasında görme yetersizliğinden etkilenmiş 160 öğrenci, akıllı bastonlarına kavuştu. Planlanan dağıtım programıyla Ekim ayı içinde de 200 akıllı baston daha göreneller ile buluşacak. Proje kapsamında 3 yıl içinde öğrencilere toplamda 3 bin 200 akıllı baston dağıtımı yapılacak.

(Utku Şimşek-İHA)

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