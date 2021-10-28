Son dakika gündem: Bosna Hersek ile Türk polisi arasındaki iş birliği devam edecek - Haberler
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Son dakika gündem: Bosna Hersek ile Türk polisi arasındaki iş birliği devam edecek

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Bosna Hersek ile Türk polisi arasındaki iş birliği devam edecek

Son dakika habere göre Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği İçişleri Müşavirleri Ali Durmaz, Mehmet Erduğan ve İçişleri Ataşesi Cemil Cem Aydın, Bosna Hersek Polis Akademisi Başkanı Damir Vejo ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği İçişleri Müşavirleri Ali Durmaz, Mehmet Erduğan ve İçişleri Ataşesi Cemil Cem Aydın, Bosna Hersek Polis Akademisi Başkanı Damir Vejo ile bir araya geldi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, görüşmede iki ülke polis teşkilatları arasında kurulacak eğitim iş birliği ve kursların ele alındığı ifade edilerek, Bosna Hersek ve Türk polisi arasındaki iş birliğinin devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 10. Uluslararası Polis Akademileri Birliği (Interpa) Konferansına Bosna Hersek'in de davet edildiği aktarıldı.

Vejo da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasında her zaman iş birliğinden yana olduğunu söyledi.

Son dakika gündem: Bosna Hersek ile Türk polisi arasındaki iş birliği devam edecek

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
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