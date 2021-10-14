Evine yemeğe çağırdığı çalışanına kurşun yağdırdı, eşi canını zor kurtardı

Bağlar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Diyarbakır'da yol yapım işi yapan K.K, yanında çalışan işçisi Bünyamin Yavuz'u evine davet etti. Burada alkol alan K.K. (33), daha sonra eşi S.K'ya masa hazırlamasını söyledi.

EŞİ YANGIN MERDİVENİNDEN KAÇARAK CANINI ZOR KURTARDI

Masada oturan K.K, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Yavuz'la tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından K.K, üzerinde bulunan tabancayı çıkararak Yavuz'a kurşun yağdırdı. Silah sesini duyan S.K'nın odaya girmesi ile K.K, eşine de ateş etmeye çalıştı. S.K, hızla odadan çıkıp yangın merdivenini kullanarak canını kurtarmayı başardı.

YARALI ŞAHIS, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

S.K'nin çığlık atarak yardım istemesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, elinde silah bulunan K.K'yı ikna edip teslim olmasını sağladı. Kurşunların hedefi olan Bünyamin Yavuz, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Yavuz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan K.K. emniyete götürülürken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.