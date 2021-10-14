Evine yemeğe çağırdığı çalışanına kurşun yağdırdı, eşi canını zor kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evine yemeğe çağırdığı çalışanına kurşun yağdırdı, eşi canını zor kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da bir kişi, evine yemeğe çağırdığı ve henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı çalışanına kurşun yağdırıp öldürdü. Daha sonra silahı doğrulttuğu eşi yangın merdivenini kullanarak canını kurtarırken zanlı polisin ikna çalışması sonucu teslim oldu.

Bağlar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Diyarbakır'da yol yapım işi yapan K.K, yanında çalışan işçisi Bünyamin Yavuz'u evine davet etti. Burada alkol alan K.K. (33), daha sonra eşi S.K'ya masa hazırlamasını söyledi.

EŞİ YANGIN MERDİVENİNDEN KAÇARAK CANINI ZOR KURTARDI

Masada oturan K.K, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Yavuz'la tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından K.K, üzerinde bulunan tabancayı çıkararak Yavuz'a kurşun yağdırdı. Silah sesini duyan S.K'nın odaya girmesi ile K.K, eşine de ateş etmeye çalıştı. S.K, hızla odadan çıkıp yangın merdivenini kullanarak canını kurtarmayı başardı.

YARALI ŞAHIS, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

S.K'nin çığlık atarak yardım istemesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, elinde silah bulunan K.K'yı ikna edip teslim olmasını sağladı. Kurşunların hedefi olan Bünyamin Yavuz, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Yavuz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan K.K. emniyete götürülürken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Evine çağırdığı çalışanını öldürdü, eşi canını zor kurtardı

Evine yemeğe çağırdığı çalışanına kurşun yağdırdı, eşi canını zor kurtardı
İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Son Dakika Haberleri
Eğlenceli başlayan gece kanlı bitti! Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü

Eğlenceli başlayan gece kanlı bitti! Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü

 Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi hayatını kaybetti

Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Ali Babacan Binali Yıldırım
Magazin Bensu Soral Bülent Ersoy Edis
Spor Burak Yılmaz Ozan Tufan Sergio Perez Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Nuri Fatih Terim Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Evine yemeğe çağırdığı çalışanına kurşun yağdırdı, eşi canını zor kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 20:50:06. #1.12#