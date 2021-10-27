Son Dakika | Eşini sedyeden düşürüp gizlediklerini öne sürdüğü ambulans görevlileri hakkında suç duyurusu

İZMİR'in Bornova ilçesinde çalıştığı fabrikada öğle yemeği sırasında fenalaşan Sezgin Kahraman (50), çağırılan ambulansa taşınırken sedyeden düştü. Tedavisinin ardından konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Kahraman'ın eşi Baysiye Kahraman (44), görevlilerin eşini düşürdüklerini, bunu da doktorlardan sakladıkları gerekçesiyle ambulans görevlileri hakkında 10 gün önce suç duyurusunda bulundu. Sezgin Kahraman'ın sedyeden düştüğü anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçen yıl 25 Ağustos'ta meydana geldi. Pınarbaşı semtindeki bir kauçuk fabrikasında İşçi olarak çalışan 1 çocuk babası Sezgin Kahraman, öğle yemeği molasında yemeğini yemek için masaya oturdu. Kahraman yemek sırasında fenalaşıp, bayıldı. Kahraman'a müdahale eden mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ambulans geldi. Sağlık görevlileri, üzerinde Kahraman'ın olduğu sedyeyi ambulansa almak istedi. Ancak bu sırada sedye yana devrildi. Kahraman, sedyeyle birlikte tekrar doğrultularak ambulansa bindirildi ve Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Bu arada İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili incelemenin ardından açıklama yapacaklarını belirtti.