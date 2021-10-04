Esenyurt'ta 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - Haberler
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Esenyurt'ta 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta 14 yaşındaki yabancı uyruklu erkek çocuğu 11'inci kattaki evlerinin penceresinin önünde iddiaya göre telefonla oynarken aşağı düşerek hayatını kaybetti.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta 14 yaşındaki yabancı uyruklu erkek çocuğu 11'inci kattaki evlerinin penceresinin önünde iddiaya göre telefonla oynarken aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Örnek Mahallesi Sivas Kongre Caddesi'nde bulunan bir sitede içinde meydana geldi. C.D. isimli 14 yaşındaki yabancı uyruklu erkek çocuk, site içindeki apartmanda 11. katta bulunan evlerinin penceresinin önünde iddiaya göre telefonla oynarken bir anda dengesini kaybedip aşağı düştü.Site içindeki yeşillik alanın yanında bulunan yola düşen çocuğu kanlar içinde görenler hemen ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ekibi yerde yatan çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için ambulansla hastaneye götürdü. 14 yaşındaki C.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. C. D. yere düştükten sonra yaşanan panik anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay yeri inceleme ekipleri de çocuğun düştüğü yerde ve evinde incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.


Esenyurt'ta 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt'ta 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt'ta 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt'ta 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt'ta 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Esenyurt'ta 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - Haberler
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