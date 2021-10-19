Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, çağırdığı 10 ülkenin diplomatik misyon şefine, (Osman Kavala'ya ilişkin) yaptıkları açıklamanın "hadsiz" ve "kabul edilemez...
Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, çağırdığı 10 ülkenin diplomatik misyon şefine, (Osman Kavala'ya ilişkin) yaptıkları açıklamanın "hadsiz" ve "kabul edilemez olduğunu" iletti.
Dışişleri Bakanlığı, çağırdığı 10 ülkenin diplomatik misyon şefine, ( Osman Kavala'ya ilişkin) yaptıkları açıklamanın "hadsiz" ve "kabul edilemez olduğunu" iletti.
AA / Ogün Duru - Son Dakika Haberleri