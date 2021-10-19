Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, çağırdığı 10 ülkenin diplomatik misyon şefine, (Osman Kavala'ya ilişkin) yaptıkları açıklamanın "hadsiz" ve "kabul edilemez... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, çağırdığı 10 ülkenin diplomatik misyon şefine, (Osman Kavala'ya ilişkin) yaptıkları açıklamanın "hadsiz" ve "kabul edilemez...

AA / Ogün Duru - Haberler | Güncel
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, çağırdığı 10 ülkenin diplomatik misyon şefine, (Osman Kavala'ya ilişkin) yaptıkları açıklamanın

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, çağırdığı 10 ülkenin diplomatik misyon şefine, (Osman Kavala'ya ilişkin) yaptıkları açıklamanın "hadsiz" ve "kabul edilemez olduğunu" iletti.

Dışişleri Bakanlığı, çağırdığı 10 ülkenin diplomatik misyon şefine, ( Osman Kavala'ya ilişkin) yaptıkları açıklamanın "hadsiz" ve "kabul edilemez olduğunu" iletti.

AA / Ogün Duru - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala tepkisi: Hadsiz açıklama kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala tepkisi: Hadsiz açıklama kabul edilemez

 ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title