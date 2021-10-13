Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Bakan Çavuşoğlu'ndan da net Suriye mesajı: Gerekeni yapacağız
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel
Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile düzenlediği ortak basın açıklamasında konuştu. Suriye ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Kendi güvenliğimiz için gerekeni yapacağız. Bu konuda son derece kararlıyız" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Haberler.com - Son Dakika Haberleri