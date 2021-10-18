Son dakika... Denizli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel
Son dakika haber: DENİZLİ'de polis ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de polis ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bugün sabah kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, Roma dönemine ait 1 tas, 2 dedektör, 1 yer altı görüntüleme cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Son Dakika Haberleri