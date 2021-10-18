Son dakika... Denizli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı - Haberler
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Son dakika... Denizli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel
Son dakika... Denizli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haber: DENİZLİ'de polis ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de polis ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bugün sabah kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, Roma dönemine ait 1 tas, 2 dedektör, 1 yer altı görüntüleme cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Son Dakika Haberleri
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